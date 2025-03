Consorzio tra Comuni ATS BR4, eletta presidente l’avv. Lucrezia Morleo

Passaggio di testimone alla guida dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 di Mesagne, giovedì scorso l’Assemblea dei Sindaci dei 9 Comuni del Consorzio ha deliberato all’unanimità l’elezione alla carica di presidente dell’avvocato Lucrezia Morleo, assessore ai Servizi Sociali di Torre Santa Susanna. Già vicepresidente del Consorzio BR4, l’avv. Morleo succede ad Antonio Calabrese, recentemente nominato direttore del Consorzio Ciisaf di Fasano.

In qualità di componenti dell’Assemblea, hanno preso parte alla seduta convocata per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione: il presidente dell’Assemblea, Cosimo Maiorano (sindaco di Latiano); la vicepresidente dell’Assemblea, Maria Lucia Argentieri (sindaco di San Pietro Vernotico); il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti; il sindaco di Cellino San Marco, Marco Marra; il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli; il sindaco di San Donaci, Giancarlo Miccoli; il sindaco di San Pancrazio Salentino, Edmondo Moscatelli; il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno; il vicesindaco di Torchiarolo Michela Tommasi, delegata dal sindaco Elio Ciccarese.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATS BR 4 risulta così composto: Daniela Renna in rappresentanza del Comune di Cellino San Marco; Chiara Saracino in rappresentanza del Comune di Erchie; Clarita Mingolla in rappresentanza del Comune di Latiano; Alessandro Martellotta in rappresentanza del Comune di Mesagne; Arcangela De Mitri in rappresentanza del Comune di San Donaci; Anna Fiore in rappresentanza del Comune di San Pancrazio Salentino; Valentina Carella in rappresentanza del Comune di San Pietro Vernotico; Paola De Masi in rappresentanza del Comune di Torchiarolo; Lucrezia Morleo in rappresentanza del Comune di Torre Santa Susanna. Alla presidente neoinsediata sono giunti gli auguri di buon lavoro dai rappresentanti istituzionali di tutti i Comuni e dal personale impiegato nel Consorzio.