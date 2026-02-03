Consultorio di Oria, il 6 febbraio al via i corsi di accompagnamento alla nascita

Partiranno venerdì 6 febbraio i corsi di accompagnamento alla nascita nel Consultorio di Oria. Le attività saranno coordinate dalla dottoressa Marianna Di Gregorio, ostetrica, e potranno prevedere l’integrazione di altre figure professionali disponibili all’interno della Asl Brindisi (ginecologo, psicologo, dietista, odontoiatra, igienista, assistente sociale). Ad alcuni incontri parteciperanno anche i futuri papà.

Per le iscrizioni e per informazioni più specifiche in ordine a orari e giornate di svolgimento degli incontri, è possibile contattare telefonicamente il consultorio di Oria al numero 0831/537032.

“Con l’attivazione dei Corsi in presenza di accompagnamento alla nascita nel Consultorio di Oria – ha spiegato il direttore del Distretto sociosanitario 3, Gabriele Argentieri – si arricchisce l’offerta di tali prestazioni nel Distretto. Sono infatti già attivi i Corsi in presenza nel Consultorio di Carovigno, coordinati dall’ostetrica dottoressa Graziella Acquarico (con 50 partecipanti nel 2025), e quelli nel Consultorio di Ceglie Messapica, coordinati da due ostetriche, le dottoresse Antonietta Del Vecchio e Cosima Angelini (con 70 partecipanti nel 2025)”.