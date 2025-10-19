Contessa (ANCE Brindisi e Consorzio New Dream): “La vittoria della NBB Valtur è il simbolo del riscatto di un intero territorio. Investire nel basket che unisce è come investire nelle proprie aziende.”

Una vittoria sofferta ma straordinaria per la NBB Valtur Brindisi – Stella del Sud, che espugna il Palalido di Milano dopo un emozionante overtime contro Urania, imponendosi per 80 a 79 e confermandosi in testa alla classifica di Serie A2.



“Questa squadra – dichiara Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi e del Consorzio New Dream – rappresenta la voglia di riscatto di un’intera comunità e la forza di un territorio che non smette di credere nelle proprie potenzialità. Ogni canestro è frutto di sacrificio, ogni vittoria racconta il desiderio di Brindisi e del suo territorio di tornare protagonista, con dignità e orgoglio, nel sistema Italia, anche attraverso lo sport.”



“Sosteniamo il progetto Valtur – prosegue Contessa – perché può diventare il progetto di un intero territorio, simbolo di una rinascita economica, sociale e identitaria. Il basket a Brindisi unisce e può essere una leva straordinaria di sviluppo e benessere collettivo: dimostra che quando imprenditori, cittadini e tifosi remano nella stessa direzione, nulla è impossibile.”



Contessa sottolinea poi un principio chiave per la crescita del Mezzogiorno:



“Un territorio è forte quando ha la capacità di darsi una propria identità, di riconoscersi in simboli che uniscono e ispirano. La Stella del Sud può ben rappresentare questa identità: un faro di appartenenza, passione e fiducia, che invita chi crede nelle potenzialità del nostro Sud a considerarlo un’opportunità e non un peso.”



Un appello forte arriva anche al tessuto imprenditoriale locale:



“Gli imprenditori del territorio hanno un ruolo fondamentale: investire nel basket che unisce significa investire nelle proprie aziende, nel futuro dei giovani, nella reputazione e nella fiducia collettiva. Sabato 26 il PalaPentassuglia dovrà festosamente stracolmo e festoso: il calore, la presenza e il sostegno di tutti possono trasformare la passione in risultati e la speranza in realtà.”



Contessa conclude con un impegno concreto:



“Noi di ANCE Brindisi ci siamo, perché ci crediamo. Crediamo nel valore sociale dello sport, nella forza delle idee e nella collaborazione tra imprese e comunità. Nei prossimi giorni promuoveremo iniziative a supporto del progetto Valtur, perché questa squadra e questa città meritano di continuare a sognare insieme.”



Una vittoria che va oltre il parquet: il segnale di una città e di un territorio che hanno voglia di rialzarsi insieme, con la stessa energia e la stessa identità che hanno reso possibile l’impresa del Palalido.



Angelo Contessa

Presidente ANCE Brindisi e Consorzio New Dream