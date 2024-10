Contessa (Build): un plauso alle forze dell’ordine. Adesso occorre la piena collaborazione di tutti

L’operazione della DDA di Lecce e della Polizia di Stato di Brindisi, attraverso cui è stata sgominata una organizzazione criminale che si è resa responsabile di una tentata estorsione, restituisce tranquillità alle imprese che operano nel nostro territorio. Le modalità con cui hanno agito gli esponenti della Scu, però, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, fa tornare la mente a periodi bui delle nostre città, quando fare impresa era praticamente impossibile per l’attacco costante del crimine organizzato.

E’ questo il motivo per cui, in qualità di amministratore unico del Consorzio stabile Build (che mette insieme oltre cento imprese del settore edile), chiederò un incontro al Questore di Brindisi per confermare la nostra piena disponibilità – come del resto ha sempre fatto il sistema-Ance a livello locale e nazionale – a collaborare per far prevalere la cultura della legalità rispetto a fenomeni malavitosi che minano alla base l’economia e la sicurezza delle nostre comunità.

Tutti insieme, ciascuno per le proprie competenze, possiamo farcela a vincere quella che va considerata anche come una grande battaglia di civiltà.

Geom. Angelo Contessa – Amministratore unico Consorzio stabile BUILD scarl