Conticelli vince la 66^ Fasano-Selva, davanti a Lombardi e Fazzino, con Christopher Lambert e tante stelle del Motorsport ad applaudirlo. A Jimmy Ghione il 19° Trofeo Vip

Confermando il miglior tempo segnato ieri nelle prove ufficiali, Francesco Conticelli (Nova Proto NP01) può tornare nella sua Marsala (TP) con in mano la Coppa Selva di Fasano numero 66, vinta nella gara valida come seconda tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud. Il valore del successo ottenuto dal pilota siciliano (nella foto sotto), nella gara che si è svolta oggi a Fasano (BR), è espresso dal record migliorato sulla singola salita di 5,6 Km, nel percorso dal via sulla SS 172 “Dei Trulli” al traguardo su via Toledo, a Selva di Fasano: 2’07”28 è il rilevamento registrato nella seconda delle due manches odierne, più rapido di 18 centesimi del precedente riferimento, appartenente al fiorentino Simone Faggioli. Conticelli è sempre stato il più veloce tra i 171 piloti che hanno partecipato alla gara, risultando il migliore anche in prima manche, realizzando per somma di tempi la migliore prestazione assoluta. Alle sue spalle, Achille Lombardi ce l’ha messa tutta, sulla sua Osella PA30 motorizzata Judd V8: nel confronto tra le due sole 3 litri in gara, il pilota potentino ha però accusato un distacco complessivo di 5”08, concludendo al secondo posto. L’altra sfida tra le vetture Prototipo, tra le motorizzazioni 2 litri, è andata a favore del rientrante Luigi Fazzino (Osella PA 2000 Turbo), terzo assoluto davanti all’idolo locale Francesco Leogrande, quarto su Osella PA21 4C Turbo.



Nella foto sopra, il podio a fine gara.