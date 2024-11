Continua il viaggio del Mediaporto: tra novembre e dicembre 9 “mondi” da svelare

“Tu sei come una terra che nessuno ha mai detto” è il titolo del programma di eventi del Mediaporto per i mesi di novembre e dicembre 2024. È un verso di Cesare Pavese che richiama il potere del “dire”, della parola, dello “svelare” i mondi come i 9 che si sveleranno al Mediaporto.



Si tratta di un cartellone frutto della sinergia tra Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa che si affianca alle altre azioni di sistema che sono in corso in questi mesi tra le quali, la principale, la creazione del Ministero dei Sogni, l’osservatorio di innovazione culturale ed educativa che proprio in questi mesi muove i primi passi.

Ogni appuntamento un mondo, solitamente poco visto che si racconta e si apre alla cittadinanza: c’è la scrittura originale che si fa a Brindisi con uno speciale DJ set di scrittori (8 novembre) che si alterneranno nel racconto del legame tra la loro scrittura e questa terra, le culture musicali delle ragazze e dei ragazzi in un evento unico (15 novembre) di freestyile e poesia, un primo incontro scientifico per “svelare” il tarantismo peculiare di questo spicchio del salento (16 novembre). Si prosegue il 20 novembre con il mondo della musica per la prima infanzia e poi ancora la fotografia d’autore, con il primo collettivo che mette casa nella biblioteca grazie ad un patto di collaborazione (29 novembre), il primo diario di viaggio del Mediaporto, una sezione nuova che si apre con il racconto di un viaggio in bicicletta e in solitaria in Islanda (12 dicembre), la voce poetica di una delle interpreti femminili cantautoriali più originali del nostro territorio, Paola Petrosillo, che aprirà con delicatezza lo scrigno del suo nuovo album (21 dicembre).



Accanto a tutto questo ci sarà anche spazio per il Salotto delle Morgane, un nuovo spazio per sole donne, ma anche per i progetti più ampi di sistema come il focus per docenti sulla rassegna teatrale scuole in programma tra il Mediaporto e il teatro Verdi (5 novembre) e la rete con i progetti delle scuole (6 novembre).

Molte le artiste, gli scrittori, le studiose che animeranno questo programma corale che nasce sia dei Patti di Collaborazione, lo strumento regionale per una nuova poetica degli spazi che il Polo Biblio Museale di Brindisi sta attivando con la rete di comunità del Mediaporto, che dalla direzione artistica di Luigi D’Elia, consulente per Santa Teresa spa, la società della Provincia che sta animando questo prezioso spazio: Sara Bevilcqua, Tonio De Nitto, Fabio Tinella, Ennio Ciotta, Mimmo Tardio, ben 12 scrittrici e scrittori dell’incontro di scrittura, Sandra Taveri, Sandra Manti, Luciano Zuccaccia, Franceso Iurlaro, Paola Petrosillo, Valerio Daniele, ma anche il CAG di Brindisi, la coop Amani e il collettivo BR CHYPER, l’Istituto Comprensivo Commenda, il collettivo POLAROADS e quello HeySis!



Il viaggio del Mediaporto, quindi, “porto della parola” della provincia di Brindisi procede a gonfie vele.

Tutti gli eventi sono (𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊 𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒊) al MediaPorto – Biblioteca di Brindisi in Viale Commenda 1 – Brindisi – Info: 0831 – 544301 mediaporto.brindisi@regione.puglia.it