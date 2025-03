Continua la magica avventura di Amici per “Senza Cri” e Francesco Fasano

Manca ormai poco all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi e l’emozione è tanta tra i ragazzi che hanno conquistato la tanto sognata maglia dorata. Particolare attenzione per i “nostri” Senza Cri, Cristiana Carella, e Francesco Fasano, la prima nata a Brindisi e Francesco di Carovigno (BR), che, sicuramente, non deluderanno le aspettative. Si inizia sabato 22 marzo con la speranza che i “nostri” ragazzi possano dare il meglio e giungere fino alla fine. La cantante Senza Cri, nella scuola dall’inizio, ha dato prova del suo talento e ogni esibizione ha ricevuto commenti positivi. Il ballerino Francesco, entrato nel corso del programma, ha conquistato subito tutti, dimostrando di essere un fuoriclasse con un futuro esaltante. La puntata di sabato 16 marzo ha visto la presentazione delle squadre ed è stato un momento importante per tutti gli allievi che hanno raggiunto l’importante traguardo del serale. Adesso inizia una nuova fase dove la competizione si farà più intensa e maggiori saranno le aspettative. In bocca al lupo a Senza Cri e Francesco Fasano! Anna Consales