CONTINUA LA POLEMICA PER LE PAROLE DELL’INFLUENCER SUI “VECCHI”

Viviamo indubbiamente nell’era dei social e non potremmo più farne a me. Ovviamente la rete va usata in modo consapevole e bisogna stare attenti ai pericoli che possono derivare da un uso non consapevole. Proprio in questi giorni un video su instagram è diventato subito virale provocando moltissime polemiche. Si era appena concluso lo spoglio delle schede elettorali che una ragazza, “di professione influencer”, inveiva contro la vittoria del centrodestra che, secondo lei, dipendeva dal voto dei “vecchi”. Offensive e veramente fuori luogo le sue parole:”i vecchi non devono votare”; “non sanno nemmeno loro cosa stanno facendo”; perché i vecchi hanno diritto di voto?”. Quindi, per la ragazza, che sicuramente diventerà “famosa” per le stupidaggini che dice, la sconfitta del centrosinistra è da attribuire agli anziani.

La polemica, ovviamente, non si placa e sono tanti i personaggi che hanno deciso di intervenire per contestare un messaggio dannoso, ignorante, dettato dalla presunzione che essere noto sui social possa dare diritto a dire qualsiasi cosa. Una vera dimostrazione di ignoranza assoluta. Solo pensare che i cosiddetti “vecchi” non debbano più avere alcuna funzione sociale, a “causa” dell’età, è veramente allucinante. Prima di tutto, l’età è solo un numero, quello che conta è la mente, il modo in cui si vive e tanto altro. Gli anziani sono la nostra storia, il nostro tutto. Cosa faremmo senza la loro saggezza e conoscenza della vita? La ragazza in questione non sa minimamente di cosa parla, il suo è stato un attacco di banale presunzione e consapevolezza di poter dire ciò che vuole senza considerare minimamente l’effetto che ne può derivare. Siamo in democrazia, è vero, ma non si può essere legittimati nel dire simili sciocchezze. In un ulteriore video ha cercato di scusarsi arrampicandosi sugli specchi, ma è stato un tentativo patetico. Essere giovani e pieni di follower non può giustificare tutto. Anna Consales