CONTINUA LA PROTESTA DEL PERSONALE GIUDIZIARIO. IERI SIT-IN

Ieri presso l’atrio esterno della Procura di Brindisi si è tenuta l’assemblea del personale indetta da FP CGIL, CISL FP e UILPA per un sit-in di protesta per i gravi disagi che da diversi giorni sta subendo il personale in servizio presso gli uffici giudiziari a causa del guasto dell’impianto di condizionamento dell’aria.

La situazione è aggravata dalle alte temperature di queste settimane che espongono lavoratori ed utenza ad un microclima non adeguato, compromettendone la salute psico-fisica.

Si sarebbero già registrati diversi episodi di malessere fisico, che ha visto il personale coinvolto nel prestare la prima assistenza con i pochi mezzi a disposizione.

Purtroppo la problematica si ripresenta ogni anno sia nella stagione estiva che invernale a causa della carenza di manutenzione ad un impianto ormai vetusto.

Considerata la gravità della situazione che costringe il personale a prestare attività lavorativa in stanze trasformate in vere e proprie fornaci si sollecita un intervento urgente ed efficace per porre fine al disagio segnalato a cui è sottoposto non solo il personale ma anche l’utenza e i cittadini che quotidianamente si recano presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Brindisi.

