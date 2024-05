Continua la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo digitale all’avanguardia

Continua, senza sosta, la raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale all’avanguardia per l’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. Il progetto, a cura della Fondazione Tonino Di Giulio e del CSV di Brindisi-Lecce, in collaborazione con la Rete delle Associazioni Onco-Ematologiche, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Brindisi. “La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”, ed è proprio per questo che l’ecografo può essere utile per incentivare la prevenzione. L’acquisto di un Ecografo LOGIQ S8 XDclear 2.0+, risulta fondamentale per la prevenzione del tumore al seno per tutta la provincia e non solo. Ci sono già state delle importanti partecipazioni alla raccolta, ma serve ancora tanto impegno per raggiungere l’obiettivo di arrivare a 40.000 euro. Proseguono le donazioni da parte di: il Comune di Oria, la Società Cooperativa Sociale “Senza Confini”, il Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con “Lions Club”, le Associazioni: “Tutto quello che vorrei”, “Raggio di Sole” e “Centro Anziani”, il “Liceo Palumbo” di Brindisi, “AIL” sezione di Brindisi, “Collegio dei Geometri” di Brindisi e tanti privati cittadini. Lo stato delle donazioni sarà aggiornato costantemente. È necessario supportare i medici e il personale sanitario che lavorano sempre con tanta professionalità. Bisogna sostenere questa raccolta-fondi perché è importante sensibilizzare sulla prevenzione. Sono già stati organizzati eventi che aiuteranno, sicuramente, a raggiungere l’obiettivo prefissato. Anna Consales