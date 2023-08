CONTINUA L’IMPEGNO DEL “CURRO-APS” CHE IL 15 AGOSTO PARTECIPERÀ AL FESTIVAL DELLA MUSICA A MESAGNE

La caparbietà dell’Associazione di Promozione Sociale “IL CURRO-APS”, e il senso del dovere nei confronti della comunità, sono state premiate dall’Amministrazione comunale di Mesagne che li ha convocati a seguito delle proposte inviate al fine di far conoscere i loro associati, al di fuori dei loro ambiti abituali. Sono state premiate anche la costanza, l’impegno, la precisione e la qualità di ciò che offre l’Associazione, il che non è limitato solo alla musica, perché l’arte, si sa, ha svariate forme.

Il Festival della Musica che si terrà nelle vie del centro storico di Mesagne il 15 agosto, è una sorta di viaggio musicale che unisce diverse parti del mondo. L’Associazione che da anni si occupa di promuovere le eccellenze locali stavolta offre tre formazioni di rilievo con tre modi diversi di fare musica: The Soulmates che con il funky, con i successi internazionali e con musicisti virtuosi sapranno coinvolgere il pubblico, V&V Duo proporrà brani italiani ed internazionali che riscalderanno sicuramente gli animi con la loro verve, Na Rumba Gitana che farà ballare al ritmo della musica stile Gipsy King. Il tutto condito da una città vibrante e accogliente che saprà sicuramente apprezzare questi fantastici musicisti!

Gli eventi inizieranno alle 21.30 e le postazioni saranno dislocate nei pressi di Via Castello, Piazza IV Novembre e Piazza Commestibili