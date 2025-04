Continua l’impegno per la raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale all’avanguardia

“La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”. Continua, senza sosta, l’impegno per raggiungere la somma utile per l’acquisto di un Ecografo Digitale all’avanguardia per l’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. L’acquisto di un Ecografo LOGIQ S8 XDclear 2.0+, risulta fondamentale per la prevenzione del tumore al seno per tutta la provincia e non solo. Il progetto, a cura della “Fondazione Di Giulio” e del CSV di Brindisi-Lecce, in collaborazione con la Rete delle Associazioni Onco-Ematologiche, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Brindisi. Varie associazioni e privati, di Brindisi e provincia, hanno già partecipato concretamente alla raccolta. Inoltre, sono stati organizzati concerti ed eventi interessanti che hanno visto la partecipazione di molta gente. La cifra raggiunta, fino ad oggi, è: 29.301,17 euro. Tanto è stato fatto, ma ancora tanto si deve fare per raggiungere l’obiettivo di 40.000 euro. La prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente della “Fondazione Di Giulio”, continua nel suo enorme impegno con tenacia, perché quando si parla di salute e, soprattutto, di prevenzione, è necessario adoperarsi senza tregua. Bisogna sostenere questa raccolta-fondi perché è importante sensibilizzare sulla prevenzione e supportare i medici e il personale sanitario che lavorano sempre con tanta professionalità. Anna Consales