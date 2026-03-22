Continuano con grande successo le visite al Castello Alfonsino

La magia del Castello Alfonsino-Forte a Mare, continua ad attrarre centinaia di visitatori che vogliono scoprire la bellezza di un luogo iconico, simbolo della città di Brindisi. Con l’arrivo della primavera e condizioni climatiche più miti, inoltre, le possibilità di prenotarsi per una visita con le guide dell’Associazione “Le Colonne” aumenteranno e, soprattutto in occasione dei giorni di Pasqua e Pasquetta, potrà rivelarsi un’ottima idea quella di “avventurarsi” tra storia, architettura e panorami da sogno e scoprire un’autentica meraviglia della nostra città. Per chi, poi, vuole immergersi in avventure ancora più intense, ci sono le visite al tramonto, quando il Castello si colora di sfumature strepitose. Le visite tematiche che possono offrire approfondimenti storici interessanti e gli incontri all’alba che danno la possibilità di scoprire anche le meraviglie della natura. Un Castello magico, un’esperienza imperdibile che, grazie all’Associazione “Le Colonne”, dopo importanti lavori di restauro, può essere fruibile, offrendo opportunità e condivisioni di bellezza! Per informazioni e prenotazioni si può consultare la piattaforma www.pastpuglia.it. Anna Consales