Continuano gli appuntamenti con il progetto APPIA 2030, una via tra passato e futuro.



Il progetto Appia 2030 è un progetto pilota, che sperimenta un modello di pianificazione innovativo. La sfida è nella co-progettazione tra le varie istituzioni che hanno competenza sul tratto dell’Appia regina viarum da Francavilla a Brindisi. Un altro aspetto importante di questo progetto è l’ascolto della cittadinanza attiva. Fondamentale quindi la capacità di interazione tra le amministrazioni, gli operatori e la cittadinanza attiva sui territori.

Capofila del progetto è il comune di Brindisi, insieme ai comuni di Mesagne, Oria, Latiano e Francavilla Fontana.

Il momento di interazione e confronto tra tutti questi attori è quello dei FOCUS GROUP, in cui verranno recepite indicazioni e idee che confluiranno nel piano strategico dell’Appia Regina Viarum e nei progetti chiave, considerati prioritari per la sua attuazione come cammino pedonale e ciclabile, ma anche come punto di attrazione per un turismo di prossimità.

Nei giorni 1 e 4 aprile sono previsti due incontri di FOCUS GROUPS che mirano all’interazione tra le varie amministrazioni e con la cittadinanza attiva, a vario titolo interessate all’evolversi del ruolo che la APPIA REGINA VIARUM potrà avere per i territori attraversati.

I Focus Groups seguiranno il seguente programma:

Assemblea plenaria con saluti istituzionali, presentazione del progetto, casi di studio e testimonianze sull’Appia

Sessioni di lavoro per gruppi; ogni gruppo potrà accogliere max 15 partecipanti.

Restituzione in plenaria e saluti finali

I tavoli di lavoro saranno così suddivisi:

Tavolo 1: Mobilità, Accessibilità e Percorsi

Tavolo 2: Paesaggio, agricoltura ed ambiente

Tavolo 3: Beni ambientali e culturali – Fruizione e valorizzazione turistica

Tavolo 4: Cultura, eventi, creatività e comunicazione

Per partecipare ai tavoli tematici sarà necessaria la registrazione al seguente link:

1 Aprile – Francavilla Fontana https://fb.me/e/1OY3F3ftt

4 Aprile – Brindisi



La diretta streaming per i momenti in plenaria sarà disponibile online

EVENTO GRATUITO – E’ richiesto green pass ed utilizzo della mascherina.

I posti in sala saranno limitati, nel rispetto delle norme anti covid-19.

Utilizzando i seguenti link è possibile scaricare alcuni documenti relativi al progetto:

– Presentazione Progetto APPIA2030

– Programma Ascolto pubblico e Focus Group

– Locandina Focus Groups