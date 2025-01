Continuano i workshop e gli eventi diffusi del progetto “Un Tre Sei Casa”. Prossimi appuntamenti a Torre Santa Susanna sabato 8 febbraio e a Erchie il 18 febbraio.

Prosegue il programma degli eventi promossi nell’ambito del progetto “Un Tre Sei Casa”, a cura del consorzio Elpendù, la cooperativa Cresciamo Insieme e l’ARCI Brindisi, diffusi in tutto il territorio dell’Ambito di Mesagne (BR4).

I prossimi appuntamenti saranno sabato 8 febbraio alle ore 17,00 a Torre Santa Susanna, presso il Teatro Comunale sito in Via Galaso 72, con lo spettacolo “BanDita”, il teatro delle ombre a cura di Silvio Gioia, evento libero e gratuito dedicato a bambini e famiglie.



Si continua martedì 18 febbraio alle ore 17.00 a Erchie, presso la Biblioteca Comunale sita in Via Roma 129, con il workshop a cura di Claudia Signoretti rivolto a genitori, insegnanti, educatori, dedicato ai percorsi e modelli educativi per un’educazione di genere.

Tutte le attività sono libere e gratuite, previa prenotazione al numero 320 8698 924, ed inserite nel progetto “Un Tre Sei Casa”, finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini” attraverso l’avviso “Prima Infanzia 2020 – Comincio da zero (REGIONALI)”, con l’obiettivo di strutturare servizi integrativi per la fascia di età 0-6 anni e fornire supporto educativo e sociale attraverso attività polifunzionali, innovative e itineranti.