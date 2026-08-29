Continui black-out – A Torre S. Susanna il Sindaco denuncia l’Enel

A Torre Santa Susanna, in alcune zone , l’estate è stata peggiore che nel resto d’Italia. Rendo formale denuncia contro Enel, per nome e conto dell’Amministrazione Comunale, per incuria e negligenza causa di pericolosa interruzione di pubblico servizio. Giornate senza corrente in ampie zone del paese con 40 gradi di temperatura, portando grave pericolo alla salute di anziani e ad ammalati necessitanti di cure con strumentazioni indispensabili alla vita. Non ho il morto documentato, ma è una pericolosa sorpresa che a Torre si rischia di avere. Sono anni che subiamo i disagi per lavori che vengono effettuati evidentemente in modo inadeguato. Non si può essere indifferenti mentre qualcuno risponde al telefono rassicurando da stanze comode e fresche per condizionatori funzionanti, che i cittadini torresi non possono avere. Mi auguro che la Procura voglia chiarire le responsabilità del grave e pericoloso disagio reiterato fino a queste ore a Torre Santa Susanna.

Il Sindaco

On. Dott. Michele Saccomanno