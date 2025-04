Continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento: da lunedì si entra nel vivo

Più voli e a prezzi più bassi dall’Aeroporto di Brindisi. Entra così nel vivo la continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento, con il secondo incontro che si terrà lunedì 7 aprile alle ore11:15 presso la Sala Giunta del Comune di Lecce, voluto e promosso dai parlamentari di Forza Italia, On. Mauro D’Attis e On. Andrea Caroppo. “L’approvazione del nostro emendamento in Legge di Bilancio, con cui abbiamo riconosciuto la continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento e stanziato 5 milioni di euro per garantire più voli e a prezzi più bassi, non è solo un traguardo storico ma rappresenta un punto di partenza di un percorso ben più lungo in cui puntiamo a coinvolgere istituzioni locali e categorie produttive nella programmazione dei voli da e per l’Aeroporto di Brindisi”, dichiarano D’Attis e Caroppo. “Con la continuità territoriale, infatti, riconosciamo al nostro Aeroporto una condizione svantaggiata dovuta alla sua posizione periferica e alla sua distanza dall’alta velocità ferroviaria e, in virtù di questo, gli garantiamo dei fondi pubblici per assicurare non solo i voli minimi da e per Brindisi ma anche una programmazione strategica su alcune tratte più specifiche come avviene già per la Sicilia, la Sardegna e per gli aeroporti periferici come Ancona e Trieste. Con questa misura, quindi, cerchiamo di recuperare un divario decennale per il nostro territorio, e di superare alcune criticità che attanagliano l’Aeroporto del Salento come lo scarso numero di voli in bassa stagione verso le mete principali come Roma e Milano, e il basso numero di voli internazionali”, continuano i parlamentari forzisti. “Siamo soddisfatti della adesione che stiamo riscontrando in queste settimane con una larga partecipazione ai nostri incontri, sia nel primo tenutosi a Brindisi, sia nel prossimo che si terrà a Lecce, in cui approfondiremo lo studio della domanda e dell’offerta di trasporto nel bacino di utenza dell’Aeroporto di Brindisi, commissionato da Aeroporti di Puglia al centro ITSM (Iccsai Trasport and Sustainable Mobility Center) dell’Università di Bergamo e consegnato pochi giorni addietro ad Aeroporti di Puglia. Ringraziamo i sindaci di Lecce, Adriana Poli Bortone, e di Brindisi, Pino Marchionna, per essersi messi fin dal primo momento a disposizione per ospitare gli incontri, dimostrando la centralità dei territori sul tema”, concludono D’Attis e Caroppo. All’incontro di lunedì parteciperanno l’Assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, i parlamentari, i consiglieri regionali e i Presidenti di Lecce, Brindisi e Taranto, i sindaci delle città capoluogo e i Presidenti delle Camere di Commercio delle tre province.