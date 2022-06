E’ iniziato il conto alla rovescia per la Tag Heuer Vela Cup che domani farà tappa a Brindisi. In serata, nel Marina di Brindisi, cerimonia di premiazione degli equipaggi.

Mare, sport, promozione del territorio. La Tag Heuer Vela Cup, in programma domani a Brindisi, iniziativa organizzata dal Marina di Brindisi in collaborazione con il Giornale della Vela, rivista di settore, è tutto questo. La gara alla quale parteciperanno armatori ed equipaggi dell’Adriatico e dello Ionio, è aperta ad ogni tipo di imbarcazione e ad equipaggi di ogni livello. I partecipanti, che saranno ospitati nel Marina di Brindisi, si sfideranno lungo un percorso mozzafiato, che va da Punta Penne a Torre Testa, che ricorda gli storici tragitti delle imbarcazioni brindisine. Al termine della competizione si svolgerà, sempre nel Marina, in serata, a partire dalle ore 18. 30, la cerimonia di premiazione degli equipaggi. Ma sono previsti anche momenti di intrattenimento con i giochi sull’acqua riservati agli equipaggi partecipanti. Come ogni grande evento che si rispetti, non mancheranno musica e buon cibo. L’Università del Salento, che sostiene l’evento, metterà a disposizione un’imbarcazione di 15 metri per la giuria e l’assistenza tecnica di regata.

Alla TAG Heuer Vela Cup Brindisi/Salento quasi tutti rischiano di vincere qualcosa, i primi classificati di categoria, le barche più belle e curiose, quelle d’epoca. E poi i più fortunati vinceranno prestigiosi premi a sorteggio, a partire da un bellissimo TAG Heuer Aquaracer.

Sponsor dell’evento: Cantine Due Palme, il ristorante “Il Porticciolo”, Casartigiani, Associazione panificatori della provincia di Bari, Assonautica Terre di Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi, Caffè Cavaliere.