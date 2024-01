CONTRADA MUSCIA SENZA TELEFONO E INTERNET DAL 21 DICEMBRE!

Non sono valse a nulla le proteste dei cittadini visto che non si è vista l’ombra di un operaio a lavoro. In pratica, gli abitanti di contrada Muscia, situata alla periferia del rione Sant’Elia, sono senza telefono, senza internet e conseguentemente senza collegamenti a Sky o a Netflix, dallo scorso 21 dicembre!

In pratica, non se ne conosce la causa, sono stati tranciati i cavi telefonici, ma ai vari numeri telefonici dei gestori della rete non risponde nessuno o comunque vengono fornite risposte evasive. Sta di fatto che i cittadini interessati si sentono realmente abbandonati da tutti, soprattutto perché non sanno più a chi rivolgersi. I disagi – è bene precisarlo – riguardano gli utenti di tutti i gestori telefonici.