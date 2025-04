Contrastare la povertà economica e sanitaria, venerdì 4 aprile alle 11.30 conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa tra Asl Brindisi e Arca Nord Salento

Promuovere tra gli assegnatari degli alloggi pubblici le iniziative di carattere sociosanitario che la Asl Brindisi sta attivando in favore delle categorie socialmente ed economicamente svantaggiate. Questa la finalità del protocollo d’intesa tra Asl e Arca (Agenzia regionale per la casa e l’abitare) Nord Salento che sarà firmato venerdì 4 aprile alle 11.30 a Brindisi, a Palazzo Nervegna. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il presidente della Regione Michele Emiliano, il direttore generale Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e l’amministratore unico dell’Arca Nord Salento, Cosimo Casilli.

L’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per la sua situazione economica, spesso è anche in una condizione di povertà sanitaria. Il Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 prevede un’area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria”, con iniziative mirate a rafforzare i servizi sanitari di alcune regioni, tra cui la Puglia. La Asl ha avviato una serie di progetti Pnes nell’ambitodella “medicina di prossimità”che permetteranno di raggiungere con gli operatori sanitari persone che spesso finiscono per rinunciare alle cure a causa di barriere nell’accesso ai servizi o disagio economico.

Nell’ambito del protocollo Arca Nord Salento contribuirà a promuovere le iniziative di carattere sociosanitario della Asl Brindisi attraverso l’Urp, la rete degli amministratori di condominio e dei responsabili dell’autogestione, le organizzazioni sindacali di rappresentanza degli inquilini. Le informazioni saranno presenti anche sulle bacheche elettroniche di informazioni degli alloggi, gestite direttamente da Arca, in cui saranno pubblicate le condizioni per accedere al servizio. L’Arca, inoltre, segnalerà alla Asl utenti che hanno diritto alle prestazioni sanitarie gratuite sulla base dell’accertamento del reddito e comunicherà all’azienda sanitaria eventuali richieste di presa in carico degli inquilini degli alloggi.