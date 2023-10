Contrastare le emarginazioni sociali. Convegno Inner Wheel

Presso il Museo Ribezzo di Brindisi l’Inner Wheel club ha organizzato un convegno dal tema “L’inserimento sociale per contrastare ogni forma di emarginazione”. C’e’ ancora tanto da fare in questo ambito e asdume rilevanza pertanto l’azione di sensibilizzazione dei club service come l’Inner Wheel. Sono intervenuti Rino Spedìcato del CSV Poiesis, e poi Marcantonio Gallo del Teatro delle Pietre, e Giancarlo Quaranta di Akoha Ztl, e Valeria Farina, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi. Ha moderato la pedagogista clinica Elvira D’Alo’. Ha fatto gli onori di casa la presidente dell’Inner Wheel Brindisi, Francesca Capeto.