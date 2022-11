CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE – MERCOLEDI’ LA PREMIAZIONE

Si terrà Mercoledì 23 Novembre alle ore 10.00, presso la scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” di Tuturano, la cerimonia di consegna dei premi relativi al progetto “Io sono originale” sul tema del contrasto al fenomeno della contraffazione promosso dall’Adoc sul territorio. La campagna di educazione e sensibilizzazione sul tema e’ ideata dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in collaborazione con le associazioni dei consumatori che, in continuità con le precedenti edizioni, ha come obiettivo quello di coltivare la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai rischi collegati alla contraffazione.

L’acquisto di beni contraffatti è, infatti, un atteggiamento di consumo che coinvolge livelli diversi (economico, sociale, psicologico, comunicativo) e che richiede strategie coordinate di informazione, sensibilizzazione e contrasto. Può avere effetti negativi diretti e indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori, oltre che incidere negativamente sull’ambiente, ma tali rischi, connessi ad un’abitudine di acquisto e di consumo sbagliata oltre che illegale, non sono, tuttavia, chiaramente e adeguatamente percepiti dal consumatore e pertanto diventa determinante intervenire attraverso un piano mirato di attività informative e divulgative che contribuisca al miglioramento della “percezione sociale” di tali fenomeni.

Parteciperanno alla cerimonia oltre alla Dirigente scolastica, Prof.ssa Angela Citiolo, il Presidente provinciale Adoc Zippo Giuseppe, la referente Adoc dei progetti scolastici, Avv. Palma D’Amico, il Comandante della Guardia di Finanza il Colonnello Piergiogio Vanni