Contrasto alle deiezioni canine. Borromeo (Fdi): “Grazie all’Assessore ed alle Commissioni per aver accolto le nostre proposte”

“Lo scorso mese, come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, avevamo formalmente sottoposto all’attenzione dell’Assessore all’Ambiente, Livia Antonucci, le criticità sempre più diffuse legate al fenomeno delle deiezioni canine, segnalando problematiche di degrado urbano, decoro, salubrità e difficoltà nella piena fruizione di marciapiedi e spazi pubblici, soprattutto da parte di anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Brindisi, Mario Borromeo, commentando il percorso di modifica del Titolo VIII del Regolamento di Polizia Urbana.

“Nella nostra nota,prosegue Borromeo, avevamo chiesto un intervento regolamentare concreto per dare una stretta al fenomeno, proponendo maggiori controlli, strumenti più efficaci per il contrasto delle deiezioni canine, maggiore tutela delle aree sensibili e un rafforzamento del sistema sanzionatorio”.

“È stato pertanto valutato di intervenire direttamente sul vigente Regolamento di Polizia Urbana, recependo le proposte formulate e allineandolo maggiormente a quanto già previsto dal Regolamento comunale sul Benessere degli Animali, che già prevede obblighi quali il possesso di sacchetti e bottiglietta d’acqua per la pulizia delle deiezioni”.

“Con queste modifiche ,conclude Borromeo , si rende potenzialmente più efficace l’applicazione di norme già esistenti, introducendo maggiori strumenti di controllo e sanzioni mirate, con l’obiettivo di contrastare più incisivamente il degrado urbano e migliorare decoro, pulizia e qualità della vita in città. Ringrazio l’Assessore Antonucci per aver accolto le nostre proposte e per la sensibilità dimostrata sul tema nonchè le commissioni consiliari 7^ e 8^”.