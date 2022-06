CONTRASTO ALLE POVERTA’ – IL CONSORZIO BR/4 SI DOTA DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

Contrasto alle povertà, il Consorzio BR4 si dota di nuove figure professionali

I Comuni dell’Ambito potranno contare su un educatore professionale, un mediatore familiare e un mediatore linguistico-culturale

La selezione pubblica svoltasi nei mesi scorsi, attraverso cui l’Ambito Territoriale Sociale del Consorzio BR4 si è dotato di nuove risorse da destinare al potenziamento dell’Ente, ha determinato l’individuazione di un educatore professionale, di un mediatore familiare e di un mediatore linguistico – culturale, oltre alla figura di un addetto alla comunicazione che curerà gli aspetti che attengono all’informazione istituzionale.

Come previsto nell’Avviso, le nuove figure saranno impegnate nella realizzazione del PAL, il Piano di Sviluppo Locale all’interno del quale si delinea la realizzazione di diverse azioni progettuali di contrasto alle vecchie e nuove povertà, tra queste il rafforzamento del servizio sociale attraverso l’assunzione di figure professionali deputate alla gestione e realizzazione delle azioni del Piano.

Il mediatore linguistico-culturale opererà nei Comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale BR4 – Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna – collaborando con il Centro Ascolto Famiglie ‘Marcella Di Levrano’ con sede in via Panareo 12 a Mesagne. Gli utenti potranno recarsi direttamente presso la sede dell’ufficio di Piano per segnalare richieste e necessità, interventi che verranno gestiti in una logica di raccordo interdisciplinare con i diversi enti e istituzioni presenti sul territorio. Il mediatore linguistico-culturale sarà inoltre impegnato in attività di monitoraggio utili a formulare proposte di programmazione funzionali alla progettualità da sviluppare nel settore. Il mediatore sarà presente presso l’ufficio di Piano ogni lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 14.

Il mediatore familiare, esperto nella gestione dei conflitti, coordinerà l’impegno sui territori dell’Ats BR4 in rete con il Centro Ascolto, garantendo la presenza e il rapporto con il pubblico presso l’ufficio di Piano ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Il mediatore curerà, inoltre, i rapporti con l’UEPE – Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna e l’USSM – Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni.

L’educatore professionale, impegnato con funzioni di orientamento e facilitazione dell’accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali – rivolti ai minori con disabilità e con bisogni speciali residenti nei Comuni dell’Ats BR4 – e con funzione di supporto alla genitorialità in favore di famiglie in condizioni di disagio socio-economico, sarà presente presso l’ufficio di Piano lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, martedì e venerdì dalle 9 alle 12.

‘Le nuove professionalità integrano le competenze di un gruppo di lavoro già consolidato, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi per i quali l’Ente consortile si è costituito, obiettivi – ha spiegato Antonio Calabrese, presidente del Consorzio BR4 – che muovono dall’analisi dei bisogni delle comunità locali e guardano alla sicurezza sociale da offrire ai cittadini, al fine di garantire una qualità della vita adeguata ai bisogni crescenti della popolazione, soprattutto delle fasce più deboli e a maggior rischio di emarginazione sociale’,

L’ufficio di Piano dell’Ats BR4 ha sede in via Santacesaria 7 a Mesagne. Per contatti è possibile chiamare al numero 0831.779207 o inviare un’e-mail a info@ambitomesagne.it, consorzio@pec.ambitomesagne.it.