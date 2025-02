Contratti di lavoro, diritti, inclusione, lotta al caporalato, rilancio del settore primario: le attuali sfide del “fare sindacato di strada”

Il rinnovo dei Contratti Collettini Nazionali del Lavoro con cui si vogliono dare risposte concrete all’emergenza salariale delle Lavoratrici e Lavoratori interessati, di concerto al rafforzamento delle normative in tema di pari opportunità e inclusività, che vedono impegnata in primis la FLAI Nazionale, è lo snodo da cui partire per affermare e consolidare una straordinaria azione di “sindacato di strada” capace di contemperare la tutela dei diritti dei Lavoratori ed il rilancio del comparto agroalimentare, della pesca e della silvicoltura in un’ottica di sviluppo sostenibile.

È necessario oggi più che mai, infatti, riaffermare i temi dei diritti contrattuali e delle tutele per ogni Lavoratore, attestando il principio di legalità contro ogni forma di sfruttamento lavorativo a cominciare dalla lotta al caporalato. Ma al tempo stesso occorre difendere e sostenere un nuovo paradigma che veda il settore primario come uno straordinario volano di sviluppo custodendo soprattutto i piccoli produttori che rimangono la spina dorsale dell’agricoltura e di tutto il settore primario.

E’ fondamentale che i livelli Politico- Istituzionali promuovano azioni concrete di sostegno a questo settore che può essere una soluzione importante per uscire dal cono d’ombra della crisi economica che incombe sui territori, così come si evidenzia consultando alcuni indicatori di riferimento tra cui lo spopolamento dei nostri territori ed in alcuni casi si può parlare di un vero e proprio tsunami demografico.

Dunque, è necessario dare centralità a questo tema, nella consapevolezza che può rappresentare uno straordinario motore di generazione di ricchezza, creazione di posti di lavoro, mantenimento della popolazione nel mondo rurale anche per valorizzare le risorse territoriali.

In definitiva, FLAI PUGLIA e ALPAA PUGLIA intendono avviare in modo sinergico una serie di iniziative territoriali ponendosi anche l’obiettivo, oltre a quanto sopra rappresentato, di affermare una piattaforma che guardi anche alla lotta contro la povertà e l’emarginazione, per il superamento delle discriminazioni e l’integrazione reale delle persone, delle minoranze etniche, degli immigrati.

Il Segretario FLAI PUGLIA Il Presidente ALPAA PUGLIA

Antonio Ligorio Antonio Macchia