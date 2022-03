CONTRATTI IN SCADENZA E MANCATE STABILIZZAZIONI, PAGLIARO: “LA REGIONE DIA CERTEZZE AI LAVORATORI PRECARI DELLA SANITÀ PUBBLICA”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e Presidente Mrs

“Sono vicino ai lavoratori precari della sanità pubblica che vivono giorni e ore di drammatica angoscia per il loro futuro occupazionale. Queste figure, su cui grava tuttora il peso dell’emergenza pandemica, costretti spesso a turni massacranti in condizioni operative precarie e difficili, meritano una serenità che sembra purtroppo lontana.

Condivido la richiesta dei sindacati di assicurare una proroga dei contratti in scadenza il 31 marzo, non solo fino al 30 settembre come promesso ma almeno fino al 31 dicembre, nella previsione che non sarà possibile garantire il completo reclutamento del personale infermieristico dalla graduatoria regionale e in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, che soprattutto a Lecce non accenna a diminuire.

È necessario affrontare il problema delle stabilizzazioni una volta per tutte, garantendo l’assunzione a tempo indeterminato a tutti gli operatori sanitari che ne hanno già maturato il diritto entro dicembre, e procedendo alla ricognizione e successiva stabilizzazione di quanti avranno acquisito lo stesso diritto completando i diciotto mesi previsti dalla legge finanziaria 234/2021 al 30 giugno prossimo e che abbiano svolto almeno sei mesi di lavoro nella prima pandemia del 2020.

Si rischia una situazione insostenibile, che unisce al problema occupazionale e sociale il rischio di una paralisi dei servizi sanitari sul territorio.

La Regione Puglia e l’assessore alla sanità si facciano carico di questa emergenza senza più procrastinare, perché c’è in gioco la tenuta del sistema sanitario pubblico salentino e pugliese”.