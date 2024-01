“Contro la noia della domenica pomeriggio” con Il Curro Aps

Domenica 21 gennaio, presso il Birrificio Gruit, si è tenuto un evento molto coinvolgente organizzato dall’Associazione “Il Curro APS”:”Caviardage”, coffee, tea, beer, etc. “Sunday Black Sunday”, contro la noia della domenica pomeriggio, è stata proprio questa la riflessione che ha ispirato il Presidente e la vice Presidente, Umberto De Vitti e Stefania Guadalupi, che hanno voluto progettare un incontro originale per stare insieme e combattere la noia e l’apatia che spesso ci assalgono nei giorni festivi. Il Curro è un’Associazione che promuove cultura ed è sempre alla ricerca di modi nuovi per creare aggregazione e stimolare la mente. Il Metoso Caviardage “è un metodo di scrittura poetica ideato da Tina Festa, che aiuta a tirare fuori la poesia nascosta dentro di te attraverso un processo creativo che parte da una pagina già scritta”. Non si deve cancellare il testo, ma, piuttosto, vanno scelte alcune parole che rispondono al sentire del momento, per dare vita a brevi componimenti poetici. Ai partecipanti sono state consegnate pagine strappate da vecchi libri, articoli di giornali e riviste. È stato bello vedere dei piccoli “capolavori” che hanno permesso di esprimere emozioni importanti. Sicuramente un’idea vincente e la consapevolezza che se ci si impegna, è possibile creare situazioni culturalmente esaltanti ed offrirle gratuitamente. L’Associazione Il Curro è sempre attenta e propositiva e tanti sono i progetti che, a breve, saranno proposti con l’intenzione di coinvolgere la città. Anna Consales