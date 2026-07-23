“Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, da oggi e in permanenza lo ricorda  uno striscione sulla facciata del Comune e della sede dei Servizi sociali

“Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca” è il messaggio affidato a un banner, che in permanenza ricorderà ai cittadini l’adesione del Comune di Brindisi alla Campagna di sensibilizzazione ANCI e del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Dalla mattinata di oggi, giovedì 23 luglio 2026, lo striscione è visibile sulla facciata esterna di Palazzo di Città in piazza Matteotti e su quella della sede dei Servizi Sociali, in Via Grazia Balsamo.

L’adesione alla Campagna di sensibilizzazione, sollecitata della Commissione Pari Opportunità del Comune capoluogo era avvenuta lo scorso 5 febbraio, quando la Giunta Comunale aveva condiviso la necessitò di promuovere varie iniziative per diffondere, nelle comunità locali, la cultura delle pari opportunità, del rispetto e del contrasto alla violenza sulle donne e agli stereotipi di genere.

“Da oggi rendiamo visibile l’impegno assunto dall’Amministrazione nel sostenere ogni momento di sensibilizzazione per costruire una nuova cultura, che si opponga ad ogni tipo di violenza – ha detto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. Non da ieri, peraltro, proprio sulla violenza di genere, ci sentiamo particolarmente impegnati: sappiamo che si tratta di un percorso educativo e di prevenzione ancora più complesso e che ha necessità di un impegno costante, direi quotidiano, nel tenere sempre accesi i riflettori sul problema”.

“L’affissione del banner sulla facciata principale del Comune e su quella della sede dei Servizi Sociali – ha dichiarato Ernestina Sicilia, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi – consente la diffusione del messaggio, rafforza la componente culturale, penetrando visivamente la sensibilità di ognuno. Essa attesta l’impegno attivo del Comune contro la violenza sulle donne, fuori e oltre la giornata internazionale del 25 novembre, dimodoché l’impegno e il contrasto contro la violenza di genere siano attuate ogni giorno dell’anno. Oggi peraltro – ha concluso Sicilia – la condivisione dell’iniziativa da parte di una delegazione del Settore dei Servizi sociali dimostra un impegno comune, che potrà solo agevolare i percorsi di sensibilizzazione”.