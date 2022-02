CONTROLLI ANTI-COVID: SANZIONATE 5 PERSONE DAI CARABINIERI

Fasano, Cisternino e Ostuni. Servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione del fenomeno epidemico da Covid-19. Sanzionate 5 persone, di cui 3 titolari di esercizi pubblici.

A Fasano, Cisternino e Ostuni, i Carabinieri della Compagnia di Fasano, impegnati in apposito servizio per il rispetto dei “protocolli Covid–19”, hanno effettuato specifici controlli, a seguito dei quali è emerso che tre titolari dei rispettivi esercizi pubblici non avevano osservato le prescritte verifiche green pass nei confronti degli avventori prima dell’accesso nel locale, e due avventori erano sprovvisto del green pass rafforzato. Ai predetti sono state comminate le prescritte sanzioni amministrative.

In totale sono state controllate 340 persone e 82 attività commercial/esercizi pubblici.