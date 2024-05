Controlli dei Carabinieri a Francavilla. Arrestato un uomo che deve scontare 2 anni di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti e denunciate altre 2 persone

Sotto il coordinamento del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, i militari della Compagnia di Francavilla Fontana negli ultimi giorni hanno incrementato i servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati.

In particolare, i militari della Stazione di Oria hanno eseguito un ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Brindisi, nei confronti di un uomo del posto il quale dovrà scontare la pena residua di 2 anni di reclusione, per reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi in Oria tra il 2021 e il 2022. Nello specifico, nel luglio 2021 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia francavillese lo avevano denunciato poiché era stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento dello stupefacente e della somma contante di circa 3.700 euro, ritenuta illecito provento di attività di spaccio. Nel gennaio 2022 invece, sempre il medesimo individuo era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Oria che lo avevano sorpreso proprio nell’atto della cessione di 6 grammi di marijuana verso un giovane acquirente. Bloccato sul posto, l’uomo era stato sottoposto a perquisizione domiciliare, durante la quale erano stai trovati altri quantitativi di marijuana e cocaina, oltre ad un libretto con appunti riportanti nominativi di acquirenti e la contabilità riconducibile all’attività di spaccio di droga.

Inoltre:

– i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato un giovane sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche;

– i Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, nel corso dei controlli in materia di possesso di armi e munizioni, hanno denunciato un uomo per omessa denuncia di detenzione di armi e munizionamento.