CONTROLLI DEI CARABINIERI A LATIANO. SANZIONATI I RAPPRESENTANTI DI 3 AZIENDE

Latiano. Servizio straordinario di controllo delle attività produttive, industriali e commerciali. Sanzionati amministrativamente i legali rappresentanti di tre imprese.

Il 28 dicembre 2021, in Latiano, a conclusione di un servizio straordinario di controllo delle attività produttive, industriali e commerciali disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ed effettuato presso un cantiere allestito in una via del centro abitato, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, unitamente al personale del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Brindisi, hanno elevato sanzioni amministrative ai legali rappresentanti di tre imprese operanti nel citato cantiere, per le seguenti violazioni:

‒ a fattor comune per due imprese: omessa redazione del piano operativo di sicurezza con sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale;

‒ per la terza ditta: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, omessa verifica delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla salute e sicurezza, omessa informazione dei lavoratori, omessa formazione dei lavoratori, con sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale.