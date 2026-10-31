Controlli in un ristorante cinese. Sequestrati dalla Guardia Costiera tonno, salmone e gamberi scaduti

Nella giornata del 29 ottobre 2026, nell’ambito di un’attività ispettiva mirata a verificare il

rispetto delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ittici condotta sotto il

coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima di

Bari, il personale della Sezione Unità e Mezzi Navali di Polizia Marittima della Capitaneria

di Porto – Guardia Costiera di Brindisi ha riscontrato gravi irregolarità presso un noto

ristorante etnico del capoluogo brindisino. Nello specifico, nel corso delle verifiche, i militari

hanno proceduto al sequestro di rilevanti quantità di tonno, salmone e gamberi risultati

scaduti, la cui somministrazione avrebbe potuto comportare gravi rischi e nuocere alla

salute dei consumatori. Le attività ispettive hanno inoltre permesso di individuare e porre

sotto sequestro un altro lotto di salmone, differente dal primo, che era completamente

privo dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, rendendo impossibile

risalirne all’origine e verificarne gli standard di sicurezza. Questi interventi mirati vengono

svolti con frequenza e capillarità proprio per salvaguardare la salute del consumatore

finale, prevenire potenziali tossinfezioni alimentari e assicurare la trasparenza e la

genuinità dei prodotti che vengono destinati alla somministrazione ai clienti. Per le

violazioni riscontrate, al titolare dell’esercizio commerciale sono state comminate sanzioni

amministrative per un ammontare complessivo pari a 12.000,00 euro. Il Comandante della

Capitaneria di Porto di Brindisi, Contrammiraglio Luigi AMITRANO, assicura che in tutto il

Compartimento Marittimo di giurisdizione continueranno gli accertamenti al fine di

verificare il rispetto delle norme che tutelano il consumatore finale e l’intera filiera ittica.

