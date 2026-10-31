Controlli in un ristorante cinese. Sequestrati dalla Guardia Costiera tonno, salmone e gamberi scaduti

Nella giornata del 29 ottobre 2026, nell’ambito di un’attività ispettiva mirata a verificare il
rispetto delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ittici condotta sotto il
coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima di
Bari, il personale della Sezione Unità e Mezzi Navali di Polizia Marittima della Capitaneria
di Porto – Guardia Costiera di Brindisi ha riscontrato gravi irregolarità presso un noto
ristorante etnico del capoluogo brindisino. Nello specifico, nel corso delle verifiche, i militari
hanno proceduto al sequestro di rilevanti quantità di tonno, salmone e gamberi risultati
scaduti, la cui somministrazione avrebbe potuto comportare gravi rischi e nuocere alla
salute dei consumatori. Le attività ispettive hanno inoltre permesso di individuare e porre
sotto sequestro un altro lotto di salmone, differente dal primo, che era completamente
privo dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, rendendo impossibile
risalirne all’origine e verificarne gli standard di sicurezza. Questi interventi mirati vengono
svolti con frequenza e capillarità proprio per salvaguardare la salute del consumatore
finale, prevenire potenziali tossinfezioni alimentari e assicurare la trasparenza e la
genuinità dei prodotti che vengono destinati alla somministrazione ai clienti. Per le
violazioni riscontrate, al titolare dell’esercizio commerciale sono state comminate sanzioni
amministrative per un ammontare complessivo pari a 12.000,00 euro. Il Comandante della
Capitaneria di Porto di Brindisi, Contrammiraglio Luigi AMITRANO, assicura che in tutto il
Compartimento Marittimo di giurisdizione continueranno gli accertamenti al fine di
verificare il rispetto delle norme che tutelano il consumatore finale e l’intera filiera ittica.