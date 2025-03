Controlli interforze nel fine settimana

Nel pomeriggio di sabato e durante la notte tra sabato e domenica, è stata effettuata un’incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti. I controlli hanno riguardato i Comuni di Oria, Francavilla Fontana e Mesagne.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo, predisposti dal Questore a seguito del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, a cui hanno preso parte i Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, a seguito dell’incendio delle auto della Polizia Locale verificatosi martedì scorso ad Oria.

Al fine di garantire una più pregnante presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine, gli uomini della Polizia di Stato di Brindisi, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il contributo delle unità cinofile, questo sabato, ad Oria, hanno controllato 120 persone, 20 veicoli e 4 esercizi pubblici, al fine di verificare gli avventori.

Durante il servizio, uno straniero, regolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura per uso personale; inoltre, sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada.

Qualche ora dopo, nella notte tra sabato e domenica, la Polizia Stradale di Brindisi, insieme agli agenti del Commissariato di Mesagne ed ai sanitari della Questura, hanno condotto controlli capillari a Francavilla Fontana e a Mesagne, per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera.

Durante le attività, sono stati controllati 160 veicoli, 210 persone e sono state elevate 17 sanzioni per infrazioni del Codice della Strada. È stato fermato un uomo alla guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed un altro alla guida dopo aver assunto cannabinoidi ed anfetamine.

Gli episodi più gravi accertati hanno portato al ritiro di 3 carte di circolazione, di una patente di guida ed al sequestro di un veicolo ai fini della confisca.

I controlli straordinari della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia proseguiranno in ambito provinciale, per prevenire la commissione dei reati e contrastare ogni forma di illecito.