CONTROLLI STRAORDINARID EI CARABINIERI A FASANO E PEZZE DI GRECO

Fasano e Pezze di Greco, servizio straordinario di controllo del territorio. Due giovani segnalati alla Prefettura.

A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nei Comuni di Fasano e Pezze di Greco, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Fasano, insieme al Nucleo Cinofili di Modugno (BA), con la collaborazione di un equipaggio della Polizia Locale di Fasano, hanno segnalato due giovani all’Autorità Amministrativa, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale:

· un 22enne di Fasano poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 29,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish e grammi 2,00 del tipo Marijuana;

· un 18enne di Fasano poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish e grammi 2,5 del tipo Marijuana.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 42 automezzi e identificate 99 persone, controllati 16 individui sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione ed eseguite 3 perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.