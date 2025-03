Convegno ANCE Brindisi, D’Attis (Fi): “Stato sta operando bene per realizzare opere PNRR e proteggerle da infiltrazioni criminali”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’attis di Forza Italia.

“Il codice degli appalti è uno strumento legislativo che richiede costanti modifiche per adattarlo alle esigenze del tempo: per questo, eventi come il convegno organizzato a Brindisi dall’Ance sono occasioni di confronto utili a migliorare il lavoro del legislatore. Ha partecipato anche la collega Mazzetti, che proprio recentemente ha posto alcuni di questi temi all’attenzione del governo durante un question time e la ringrazio. Sui contratti dei grandi appalti, con particolare riguardo a quelli del Pnrr, ho rassicurato la platea sull’intenso e determinato lavoro che la Commissione Antimafia sta portando avanti per monitorare gli iter e scongiurare condizionamenti illegali. Il Pnrr è una straordinaria occasione per la “macchina-Italia”, ma allo stesso tempo lo è, purtroppo, per la criminalità: ciò, però, non deve frenare la spesa, ma deve spingerci a migliorare i controlli e puntare sempre alla qualità nella realizzazione delle opere. Tuttavia, non ci sono allarmi di infiltrazioni mafiose in questi procedimenti e il sistema Stato sta operando diligentemente per intercettare ogni interferenza illecita”.