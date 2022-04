CONVEGNO DELL’ANPIT: QUALE FUTURO PER IL SUD ITALIA?

Convegno e tavola rotonda questo pomeriggio presso Palazzo Guerrieri per parlare di PNRR, innovazione e lavoro giovanile. Il tema era “L’impatto dei contributi del PNRR e delle innovazioni sul mercato libero del lavoro a Brindisi e Taranto”. L’evento e’ stato organizzato da Anpit Puglia, l’associazione per l’industria e il terziario. Hanno relazionato il presidente regionale Giuseppe Quatela e il vicepresidente nazionale Gianni Mignozzi. Hanno partecipato il consigliere regionale Luigi Caroli e il consigliere del Presidente della Regione Puglia Cosimo Borraccino. E’ intervenuto il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, che ha ricordato le novita’ in tema di lavoro giovanile al femminile, vero obiettivo del segmento lavoro del PNRR. Le conclusioni sono state tratte dal presidente nazionale di ANPIT Federico Iadicicco. Ha moderato l’incontro il nostro direttore Mimmo Consales.