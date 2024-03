Convegno di studi “Tutela e uso del territorio fra ristrutturazione edilizia e pianificazione

L’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi ha organizzato, congiuntamente all’Ordine degli Avvocati della provincia di Brindisi e il patrocinio di INU Puglia, il convegno di studi “Tutela e uso del territorio fra ristrutturazione edilizia e pianificazione territoriale”

L’incontro è fissato per il giorno 13 marzo p.v., a partire dalle ore 15.30 presso Mediaporto- Biblioteca regionale, sito in Brindisi al Viale Commenda n. 1.

L’occasione sarà utile per avviare un confronto qualificato fra mondo delle professioni e politica per pervenire ad un riordino della legislazione urbanistica, con un testo unico coerente, che tenga conto dei cambiamenti avvenuti dal 1980, anno di promulgazione della legge regionale su “Tutela e uso del territorio”, ad oggi.

Il momento è quanto mai propizio per una doverosa riflessione sulla esigenza di voltare pagina rispetto ad una stagione che, in Puglia, si è caratterizzata per la promulgazione di leggi derogatorie e di carattere straordinario e, a livello nazionale, per la carenza di testi unici e di una normativa che affronti in modo coerente e programmatorio temi quali la rigenerazione urbana o i centri-storici.

Tutto questo sta provocando conflitti fra i due livelli di pianificazione, statale e regionale, e le rispettive competenze, con il risultato reiterato dell’intervento censorio da parte della Corte Costituzionale.

Tra i Relatori figurano il Prof. Carlo Alberto Barbieri, del direttivo nazionale INU e già Professore ordinario presso il Politecnico di Torino, il prof Paolo Urbani, Professore ordinario presso la LUISS “Guido Carli”, l’avv. Stefano Lacatena, Consigliere delegato per la Regione Puglia al Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Assetto del Territorio, l’Arch. Anna Maria Curcuruto, già Assessore regionale all’Urbanistica, l’Arch. Francesca Calace, VicePresidente INU Puglia e Professore presso il Politecnico di Bari.

Modera l’incontro l’avv. Giuseppe Durano, Docente a contratto presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Le relazioni saranno precedute dai saluti istituzionali dell’Arch. Maurizio Marinazzo e dall’Avv. Daniela Faggiano, rispettivamente Presidente dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Brindisi e Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi.