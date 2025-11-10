Convegno Internazionale di Studi “Thesaurus Ecclesiae Brundusinae”, prima Sessione



Presso la Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi, si è tenuta la prima Sessione del Convegno Internazionale “Thesaurus Ecclesiae Brundusinae, nell’VIII centenario della traslazione del corpo di San Teodoro d’Amasea dall’Oriente a Brindisi. Tantissimi gli studenti presenti con i loro docenti, proprio per l’importanza della figura del Santo tanto legato alla nostra città. È intervenuto Don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, per salutare e ringraziare tutti per la grande partecipazione e ha invitato le autorità presenti per un intervento introduttivo ai lavori della giornata. Un Convegno dall’alto valore culturale, un’opportunità veramente imperdibile per la nostra città. Al termine dei saluti, è intervenuto il prof. Teodoro De Giorgio che ha ideato il progetto e la cura scientifica. Grande è stato il suo impegno nell’organizzazione, ma non sarebbe stato possibile realizzarlo senza il valido contributo di tutti coloro che hanno lavorato affinché si potesse attuare. Un Convegno Internazionale richiede molto impegno e dedizione. I relatori sono arrivati da diversi paesi, a dimostrazione che San Teodoro, l’invincibile guerriero, è conosciuto e venerato dappertutto. Per garantire la massima accessibilità, le sessioni con interventi in lingua inglese sono state fruibili in italiano con traduzione simultanea. L’assistenza linguistica e interpretariato a cura degli studenti del Corso di Laurea magistrale in Traduzione e interpretariato, coordinati da Francesca Bianchi, in collaborazione con Thomas Christiansen- Università del Salento. L’accoglienza e le riprese video sono state a cura degli studenti dell’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani”- Polo Tecnico Professionale “Messapia”, Brindisi. La seconda sessione di terrà nel pomeriggio, presso Palazzo Granafei Nervegna, Sala Gino Strada, a partire dalle ore 16.30. Anna Consales