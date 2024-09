Convegno “Strutture extralberghiere: problema o risorsa?”

Confesercenti Puglia e AIGO, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità diffusa, con il Patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia,organizzano il convegno sul tema“Strutture extralberghiere: problema o risorsa?”, che si terrà il 3 ottobre c.a. presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, con inizio alle ore 15.00.

L’evento tanto atteso nasce dalla necessità di affrontare e approfondire il fenomeno in crescita degli affitti brevi e delle strutture extralberghiere, come case vacanze, affittacamere e B&B.

Sia l’Aigo che Confesercenti Puglia hanno evidenziato come questa proliferazione stia avendo un impatto significativo non solo sulle strutture alberghiere tradizionali, ma anche sulla qualità complessiva del turismo e sul tessuto sociale delle nostre comunità. Infatti, gli appartamenti e i locali liberi diventano attività ricettive, negozi e servizi essenziali spariscono, con la conseguenza che il commercio si dematerializza e che molte località e luoghi di arte e cultura si svuotano di residenti, si popolano di turisti, trasformandosi in scatole vuote, privi di servizi per chi vi abita tutto l’anno. La conseguenza è si tratta di una evoluzione che rende meno sostenibili le imprese commerciali di vicinato, di per sé già in difficoltà per la concorrenza dei grandi centri commerciali periferici. Il tema è particolarmente rilevante in Puglia, dove il rapporto tra strutture alberghiere e extralberghiere ha raggiunto livelli critici, a netto svantaggio delle prime.

Il convegno, a cui parteciperanno i soggetti istituzionali e associativi maggiormente coinvolti e interessati al problema, sarà l’occasione per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità che questo fenomeno presenta, discutendo insiemesulle possibili azioni regolamentari da adottare per favorire lo sviluppo armonico del settore, con la tutela dei residenti e degli operatori turistici.In questo ambito si valuterà l’impatto della nuova normativa che ha introdotto l’obbligatorietà per i titolari di strutture ricettive che effettuano affitti brevi (fino a 30 giorni) di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN), un modo per contrastare anche l’evasione fiscale.

Interverranno al convegno Claudio Cuomo, presidente nazionale Aigo Confesercenti, Cinzia Capozza, presidente Associazione Extralberghiera Puglia, Giancarlo De Venuto, presidente regionale Assoturismo, Michele Piccirillo, Coordinatore regionale Aigo e presidente provinciale Confesercenti Brindisi, Patrizio Giannone, Dirigente Settore Turismo Regione Puglia. Concluderà l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. Saluti istituzionali di Toni Matarrelli, presidente Provincia di Brindisi, e Benny Campobasso, presidente regionale Confesercenti.