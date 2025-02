Convegno su “Black Challenge: le nuove insidie dei Social” al Ferdinando di Mesagne

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 15.30, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” di Mesagne ospiterà, all’interno dell’auditorium del Liceo scientifico, un convegno dal titolo “Black Challenge: le nuove insidie dei Social”.

L’evento vedrà la partecipazione dell’ex Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Antonio Giuseppe De Donno e del sindaco di Mesagne e Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli.

L’obiettivo del convegno è sensibilizzare e informare la comunità scolastica e la cittadinanza sul fenomeno delle black challenge, pericolose sfide che si diffondono attraverso le piattaforme social e che rappresentano un grave rischio per la sicurezza e il benessere dei giovani.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato, in anteprima, il cortometraggio “Una medaglia per Isa”, realizzato dagli studenti dell’Istituto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del progetto denominato “Mettiamoci in movie…mento”, che ogni anno vede impegnati gli studenti dell’Istituto scolastico nella realizzazione di cortometraggi a sfondo socio-educativo.

Il corto offre una rappresentazione realistica e toccante del fenomeno, che imperversa sempre più tra i giovani adolescenti mietendo vittime, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza e prevenzione tra i giovani e le famiglie.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini su un tema di grande attualità, ribadendo l’impegno dell’IISS “Epifanio Ferdinando” nel promuovere l’educazione allera sicurezza digitale e alla consapevolezza nell’uso dei social media.

L’ingresso è libo e aperto alla cittadinanza.