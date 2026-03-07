Convegno su: “L’architettura vista, costruita, pensata dalle donne”



Presso l’ex Convento Santa Chiara, Brindisi, si è tenuto un incontro molto interessante a cura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi sul tema:”L’architettura vista, costruita, pensata dalle donne”. L’architettura al femminile è un tema importante perché le donne hanno contribuito significativamente all’architettura, anche se, spesso, sono state sottovalutate o ignorate. Il contributo delle donne non deve essere visto in contrapposizione con quello degli uomini, ma, anzi, può essere considerato come un valore aggiunto che può, sicuramente, aiutare a creare progetti innovativi e di alta qualità. La parità di genere in questo settore è importante per garantire che le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini. Le donne possono portare una prospettiva innovativa ai progetti, grazie alle loro esperienze e punti di vista diversi. “L’architettura vista, costruita, pensata da donne è un invito ad attraversare lo spazio attraverso una pluralità di sguardi. Non una definizione, non una categoria chiusa, ma una costellazione di pratiche, visioni e percorsi che prendono forma nel progetto e nel costruire- Maurizio Marinazzo”. Al termine del Convegno è stata inaugurata una interessante mostra con i progetti di numerose professioniste del territorio. Un evento importante, organizzato proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna che, ogni anno, l’otto marzo, celebra le conquiste sociali e i diritti lavorativi femminili. Anna Consales