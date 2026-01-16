Convegno su soluzioni a indebitamento organizzato da Confesercenti

Interessante convegno questo pomeriggio nella sede di Confesercenti Brindisi sul tema delle vide possibili di uscita da indebitamenti. Sono intervenute l’avvocata Giampaola Gambino e la Commercialista Anna Calzolari. Ha introdotto il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo. Tanti commercianti ed esercenti presenti per un problema che coinvolge sia privati che aziende. Ed e’ un problema che può’ condurre intere famiglie o imprese al crollo economico. Le due professioniste hanno illustrato varie possibili giuridiche e amministrative, rientranti nel Codice della Crisi di Impresa, che consentirebbero di arrivare alla cancellazione del debito, ma naturalmente rispettando alcuni parametri che i soggetti coinvolti (imprenditori sotto soglia di ricavi, professionisti e lavoratori autonomi) devono rispettare: assenza di reddito, stipendi gia’ ridotti per ulteriori prestiti o mutuo per la casa, assenza di situazioni penali in corso, ecc. le soluzioni vanno dal concordato minoritario al Piano consumatori. Praticamente si può stralciare buona parte del debito, mantenendo la continuità’ aziendale. Tantissime sono state le domande dell’uditorio alle due professioniste a conferma che e’ un problema molto sentito.