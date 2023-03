CONVEGNO SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

La Chiesa cattolica e’ sempre in prima linea per affrontare anche i problemi di natura economica e sociale dell’era contemporanea e agisce divulgando principi, teorie, direttive, insegnamenti contenuti nelle varie encicliche inserite nella propria Dottrina sociale. I punti principali sono l’uomo, il lavoro, lo Stato. Si e’ parlato di questo in un incontro organizzato questa sera dall’associazione “Convegno, di Maria Cristina di Savoia” presso Palazzo Nervegna, a Brindisi. Ha relazionato Giovanni Politi, sceneggiatore e autore cinematografico. Samuel Politi ha letto poi alcuni passi del “Monologo sull’Amore” da “I 10 comandamenti” di Roberto Benigni. Ha introdotto la serata Aloisia Lamberti, presidente del “Convegno di Maria Cristina di Savoia”.