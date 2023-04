Sabato 1 Aprile Convention Mondiale a Torino degli Juventus Official Fan Club del Mondo nella suggestiva cornice del Palazzo Officina Grandi Riparazioni di Torino. Presente anche l’ unico club ufficiale della Provincia di Brindisi invitato all’evento, lo Juventus Official Fan Club Andrea Agnelli Brindisi. In foto il Presidente del Club Stefano La Palma col Presidente della Juventus Gianluca Ferrero per il saluto a tutti i soci della Brindisi Bianconera.