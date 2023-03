CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI TRA ARPAL PUGLIA E CONFINDUSTRIA

Mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 10.30, presso la sede di Confindustria, verrà sottoscritta la

CONVENZIONE QUADRO PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI

TIROCINI EXTRACURRICULARI tra Arpal Puglia e Confindustria Brindisi.

Queste le finalità della convenzione:

• agevolare e promuovere la realizzazione di tirocini c.d. extracurriculari in favore dei

soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico e che risultano disoccupati secondo

le disposizioni regionali vigenti in materia, anche mediante misure di semplificazione

e snellimento amministrativo dell’iter procedurale e della modulistica necessaria per

l’attivazione di ciascun tirocinio;

• promuovere la diffusione e l’utilizzo, da parte delle aziende associate, del servizio di

incontro tra domanda e offerta di lavoro dei Centri per l’impiego dell’Arpal Puglia –

Ambito Territoriale di Brindisi;

• promuovere, altresì, la diffusione e la condivisione di buone pratiche di “job

placement” che riescano a sviluppare una nuova cultura di reclutamento del

personale, rispondente ai bisogni di innovazione e specializzazione delle

imprese territoriali ed alle aspettative del target laureato, formatosi secondo le

reali esigenze di competitività del mondo delle imprese della Regione e di

efficiente funzionamento delle istituzioni al servizio dei cittadini;

• potenziare e rafforzare l’occupabilità, nell’ambito territoriale di competenza,

mediante iniziative di promozione dei programmi comunitari, nazionali e

regionali in materia di politiche attive di inserimento lavorativo.