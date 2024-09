Convenzione tra Confesercenti Brindisi e “I Bilanciai Srl”

Confesercenti Brindisi, con il presidente provinciale Michele Piccirillo, ha siglato

un’importante convenzione con la ditta “I Bilanciai Srl” di Barletta, volta a offrire ai propri associati

significativi sconti sui servizi di Verifica Periodica obbligatoria degli strumenti di misura, previsti dalla

normativa vigente. Tali verifiche, fondamentali per garantire la corretta funzionalità e la conformità

alle normative europee, sono quindi obbligatorie per i titolari di attività che prevedono idonei strumenti

di misura (salumerie, macellerie, panifici e simlari).

Attraverso questa convenzione triennale, valida fino al 31/12/2026, gli associati Confesercenti

Brindisi potranno beneficiare di condizioni agevolate, quindi un risparmio, per l’esecuzione delle

verifiche periodiche, che prevedono:

Ispezione dello strumento da parte dell’Ispettore autorizzato;

Controllo con prove di pesatura con masse campione;

Applicazione etichette di verificazione e sigilli;

Emissione Rapporto di Ispezione;

Aggiornamento/rilascio del libretto metrologico;

Trasmissione documentazione alla CCIAA di competenza e a Unioncamere;

Noleggio, Trasporto e movimentazione masse campione.

Per maggiori informazioni o assistenza, gli associati possono rivolgersi a Confesercenti Brindisi

e riceveranno tutti i dettagli su come beneficiare delle condizioni agevolate.