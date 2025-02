Convocata per venerdì 21 febbraio l’Assemblea Provinciale ordinaria Ekoclub, anche un’occasione per fare il punto, con i soci e iscritti, sulle diverse iniziative e progetti in campo.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, riunitosi nei giorni scorsi, ha indetto l’Assemblea Provinciale Ordinaria di Ekoclub International Brindisi, che è pertanto convocata a Brindisi, presso Palazzo Nervegna, per il giorno 21 febbraio 2025 alle ore 17

Importanti e diversi gli argomenti all’ordine del giorno, in una fase, tra l’altro, in cui la nostra Associazione intende consolidare sinergie e collaborazioni con realtà della città e del territorio, enti, associazioni di volontariato, istituzioni: Nomina del segretario dell’ Assemblea e Relazione del Presidente Massimo Roma ; Relazione del Tesoriere sulla gestione e risultanze contabili 2024; Approvazione conto consuntivo dell’esercizio 2024; Presentazione di un Progetto “ GRAPHO MANAGEMENT” Associazione “Business e Wellness Affiliata CSEN”, Convenzionata; Consegna degli Attestati ai partecipanti del Corso sulle Batterie Costiere; Consegna Attestati ai partecipanti al Corso per Aspiranti Ispettori Ambientali; Consegna Decreti rinnovati; Varie ed eventuali

Il Corso per aspiranti Ispettori Ambientali ha visto una significativa partecipazione da parte di soci, iscritti della nostra Associazione, e non solo, e sarà sicuramente “funzionale” a quelle che saranno le iniziative ( sotto il profilo ambientale e questione rifiuti) messe in campo dalle istituzioni, in particolare dall’Amministrazione Comunale di Brindisi .