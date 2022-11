CONVOCATI CONSIGLIO PROVINCIALE E ASSEMBLEA DEI SINDACI

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato il Consiglio provinciale presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria ed urgenza, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno lunedì 28.11.2022, alle ore 12,00, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

1.Approvazione verbali sedute di Consiglio Provinciale del 27 e 28 settembre e del 18 ottobre

2022”;

2. Comunicazioni del Presidente su Decreto Presidenziale, n. 141 del 07 11 2022, avente ad

oggetto: Esercizio finanziario 2022 – Prelevamento dal fondo di riserva;

3. III variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Unico di programmazione

(DUP) 2022/2024.

Inoltre, è convocata l’Assemblea dei Sindaci, nell’aula consiliare della Provincia di Brindisi il giorno mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 9,00, per l’esame del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno:

1.III variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione

(DUP) 2022/2024. Parere dell’Assemblea dei Sindaci.

Successivamente, il 30 novembre, alle ore 12.00, è convocato il Consiglio provinciale per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1.III variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione

(DUP) 2022/2024. Approvazione definitiva.

2. Ordine del giorno presentato dal Presidente della Provincia, On. Antonio Matarrelli, su

iniziativa della Coldiretti di Brindisi, avente ad oggetto: “Sostegno alle iniziative contro il cibo

sintetico.”

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) ed e) del D. L.vo,

n. 267/2000;

4. Esecuzione servizio da parte della Santa Teresa S.p.A., società in house della Provincia di

Brindisi, di supporto amministrativo presso il Settore Edilizia Sismica, per l’anno 2021.

Riconoscimento debito fuori bilancio;

5. Servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano della Provincia di Brindisi. Art. 24 co. 5-bis

del D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25) – Proroga

contratto di servizio recp. 1384 serie III del 18.03.2005. Atto di indirizzo