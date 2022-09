Convocati Consiglio Provinciale e Assemblea dei sindaci.

Il Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, ha convocato il Consiglio Provinciale, presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria ed urgenza, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno martedì 27.09.2022, alle ore 11,00, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

“Approvazione verbali sedute di Consiglio Provinciale dell’1 e del 2 agosto 2022.” 2. Approvazione Bilancio consolidato della Provincia di Brindisi ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al Decreto Legislativo, n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Esercizio 2021. Approvazione aggiornamento del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2022/2023 della Provincia di Brindisi”. II variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Credito dovuto liquidatore giudiziale per lavori di “completamento del potenziamento della S.P. 74 Mesagne – S. Pancrazio S.no. Lavori di fornitura e posa in opera di barriera del tipo guard rail”. Debito fuori bilancio. Declassificazione tratto stradale della S.P. n. 84 “San Pietro Vernotico – confine Torchiarolo.” Convenzione per la concessione di alcuni locali del Chiostro San Paolo per uso Università del Salento. Approvazione.

Il Presidente Antonio Matarrelli ha convocato, inoltre, per mercoledì 28 settembre 2022, alle ore 9,00, l’Assemblea dei sindaci per l’esame del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno:

variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024

Sempre per mercoledì 28.09.2022, alle ore 11,00, infine, è convocato il Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva della variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024.