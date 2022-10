CONVOCATO CONSIGLIO PROVINCIALE SULLE PARTECIPATE

Convocazione Consiglio provinciale sulle Società partecipate “Centro Internazionale Alti Studi (CIASU)”, “Società Terra di Brindisi” e “Società in house Santa Teresa

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato invia ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno martedì 18 ottobre, con inizio alle ore 11,00, presso l’aula consiliare dell’Ente (via De Leo 3), il Consiglio Provinciale monotematico sulle partecipate “Centro Internazionale Alti Studi (CIASU)”, “Società Terra di Brindisi” e “Società in house Santa Teresa”.

I referenti delle suddette Società partecipate relazioneranno sull’andamento degli Organismi

da loro rappresentati